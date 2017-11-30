Медный Re: Новости сайта и форума #2513





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1420

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 Здравствуйте! Не могли бы вы осветить работу нескольких профсоюзных организаций? Сравнить с тем что делалось профсоюзами ранее для работников и что делают они сейчас? как защищаются права работников?