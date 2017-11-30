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* Медный
Re: Новости сайта и форума
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.11.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте!
Будет ли продолжение освещения дела о погибшем байкере возле Океана?
Дело

[Исправлено: Медный, 30.11.2017 - 01:01]
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§ Ольга Колоколова
Re: Новости сайта и форума
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2222
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.11.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Будет ли продолжение освещения дела о погибшем байкере возле Океана?
Да. Пока там идет следствие.
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* Медный
Re: Новости сайта и форума
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Не могли бы вы осветить работу нескольких профсоюзных организаций? Сравнить с тем что делалось профсоюзами ранее для работников и что делают они сейчас? как защищаются права работников?
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Страница 252 из 252«1...250251252
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