NG.kz В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки на сумму 400 000 тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:34 «С поличным задержан сотрудник следственного отделения Северного отдела полиции УВД г. Костанай гр. Е. при получении взятки от гр. С. за непривлечение к уголовной ответственности по факту кражи», - сообщили в антикоррупционной службе.

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