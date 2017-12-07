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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Пара № 13 - Ирина и Николай. Пара № 14 - Айгуль и Андрей.
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Маркс
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 07.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
он что дальнобойщик что ли ?

Рикша до Рудного. Конкурент 112-го.
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