NG.kz Утрем носы эффективно и... нежно



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:29 В холодное время года часто самым нужным предметом оказывается носовой платок. Да и без простуды это чудо человеческой мысли бывает актуально: смахнуть слезу, удалить лишнюю помаду с губ, быстро обезвредить пролитую на рабочий стол воду. Проверим, как современные одноразовые платочки справляются с этими задачами.

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