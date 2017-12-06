Цитата: Vital:

Глубину его мысль не кто походу не понял. Долго раскладывать надо будет патриотам что он сказал.

Я очень , очень ,очень хочу что б закрыли границу с рф и только тогда не только не которые а все поймут что рф не вы нужны а они вам нужны. Китай и америкосам кроме помойки для отходов ядерных сливоа мы им не нужны. Бог услыш мои слова, закрой границу. Тольк на месяц не больше. Ты же не хочешь на ровном месте лям трупов.

И тогда даже самые нацпатриоты начнут с флагом ходить . не с нашем а с их

Излишне эмоционально , но , надо отметить ,что в точку.Некоторым тут очень сильно нужен ушат холодной воды на голову.