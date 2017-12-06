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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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§ Мишаня
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 07.12.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
тот Дынев-Милонов и Поклонская пескари ещё

Да простит меня интернет сообщество, но это политические проститутки, поднимающие себе рейтинг сомнительными поступками. Увидев фото при открытии, читать статью даже не стал. Обидно за страну, в которой есть такие депутаты. Мне искренне жаль людей, голосовавших за вшей общества
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§ Vital
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глубину его мысль не кто походу не понял. Долго раскладывать надо будет патриотам что он сказал.
Я очень , очень ,очень хочу что б закрыли границу с рф и только тогда не только не которые а все поймут что рф не вы нужны а они вам нужны. Китай и америкосам кроме помойки для отходов ядерных сливоа мы им не нужны. Бог услыш мои слова, закрой границу. Тольк на месяц не больше. Ты же не хочешь на ровном месте лям трупов.
И тогда даже самые нацпатриоты начнут с флагом ходить . не с нашем а с их
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мимопроходящий
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще чего!!!не едут их проблемы мы причем??еще и Украину попросите чтобы не поехали.!!!!

...
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не будет бойкотиррвать Путин сказал дело личное

Марк Стаканыч
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Глубину его мысль не кто походу не понял. Долго раскладывать надо будет патриотам что он сказал.
Я очень , очень ,очень хочу что б закрыли границу с рф и только тогда не только не которые а все поймут что рф не вы нужны а они вам нужны. Китай и америкосам кроме помойки для отходов ядерных сливоа мы им не нужны. Бог услыш мои слова, закрой границу. Тольк на месяц не больше. Ты же не хочешь на ровном месте лям трупов.
И тогда даже самые нацпатриоты начнут с флагом ходить . не с нашем а с их

Излишне эмоционально , но , надо отметить ,что в точку.Некоторым тут очень сильно нужен ушат холодной воды на голову.

Хохол
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 13:09
Комментарий удален модератором.

ss
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедная Россия! все её обижают! запад стоит у границы! тут хохлы! там америкосы! и так далее!
пушистая и невиновная не вчем матушка Россия! и все это с экранов 24 россия и орт! капец !!! :-o

§ Сергей_я
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Никто не будет бойкотиррвать Путин сказал дело личное

Это как с подпиской. Никто не заставляет выписывать газеты.
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Леший
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
Бедная Россия! все её обижают! запад стоит у границы! тут хохлы! там америкосы! и так далее!
пушистая и невиновная не вчем матушка Россия! и все это с экранов 24 россия и орт! капец !!!

Да это разве обижание. Потуги мелкие. Не могут в честном бою соревноваться вот и шкодят. Со стороны смотрится смешно. Это как слон (РФ) и моська (все остальные) пытаются укусить как то задеть. В итоге не получается.

Маркс
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ss:
Бедная Россия! все её обижают! запад стоит у границы! тут хохлы! там америкосы! и так далее!

Ну так Россия ни разу в истории не нападала ни на кого. Ни разу, Карл! А вот на Россию постоянно все лезут. Это разве неправда?

§ 112
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 15:34
Комментарий проходит проверку.
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