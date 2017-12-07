yudjin Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого... #19





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4933

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:56 ой бай, ну умора... строить хорошую мину про плохой игре, достойно костанайского тюза.

Все, от акимов до журналистов прикормленных газет знают, что существует разнарядка, но будут изображать удивлённую девственницу.

Такие письма щастя я наблюдал не раз каждые пол года... все как положено с подписями и печатями, словом "рекомендую" и списком из 3-4-х изданий. Помню, года 3 назад, после того как на мои слова и картинки дюже обиделся один "субъект рынка", я скан той писульки акиматовской хранил пару лет и даже в редакцию отправлял.



Интересно, что после возмущения отдельных граждан, письма стали приходить без подписи акима и печатей... типа "мы никого не обязываем". Зато методы стали изощренней. Как-то секретарь рассказывала: звонят из редакции, которая обычно в списке и грозным голосом говорят, мол, в письме вам указали столько-то изданий подписать, а почему вы меньше выписали?

Жалко, что на меня не нарвалась тётка...



А не так давно улыбнуло письмо на почту с предложением сотрудничать.

Кусочек процитирую: Еженедельно более 11 тысяч экземпляров получают в руки все работники госучреждений города и области (газета Акимата, добровольно-принудительного характера)



Пыс.пыс. как пить дать спесиалиста сменилась, а слово осталось