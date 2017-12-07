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≡ «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока антимонопольщики проводят расследование по поводу активного участия представителя власти в подписной кампании в Костанайском районе, читатель «НГ» сообщил о еще одном факте - в Денисовском районе.
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§ Козлов я
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы смешно,кабы не грустно... Эти акимы как пацанята,застигнутые при воровстве сигарет для старшего брата... И брата выдать не могут,т.к. отгребут потом от него, и самим выкрутится надо,т.к. не для себя делается...
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§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Кстати про поля был , тянит меня
Лиля я не только в москве и питере я и в поле я везде. Увы я такой. Я везде
:lol:
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§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот.
Нг может авторские права мутить ,я не против.

Это костанай а не всякие илюстрации
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Проффи
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы уж меня простите но эти выписываемые издания "никакие",ниже плинтуса

§ yudjin
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4933
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.12.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой бай, ну умора... строить хорошую мину про плохой игре, достойно костанайского тюза.
Все, от акимов до журналистов прикормленных газет знают, что существует разнарядка, но будут изображать удивлённую девственницу.
Такие письма щастя я наблюдал не раз каждые пол года... все как положено с подписями и печатями, словом "рекомендую" и списком из 3-4-х изданий. Помню, года 3 назад, после того как на мои слова и картинки дюже обиделся один "субъект рынка", я скан той писульки акиматовской хранил пару лет и даже в редакцию отправлял.

Интересно, что после возмущения отдельных граждан, письма стали приходить без подписи акима и печатей... типа "мы никого не обязываем". Зато методы стали изощренней. Как-то секретарь рассказывала: звонят из редакции, которая обычно в списке и грозным голосом говорят, мол, в письме вам указали столько-то изданий подписать, а почему вы меньше выписали?
Жалко, что на меня не нарвалась тётка...

А не так давно улыбнуло письмо на почту с предложением сотрудничать.
Кусочек процитирую: Еженедельно более 11 тысяч экземпляров получают в руки все работники госучреждений города и области (газета Акимата, добровольно-принудительного характера)

Пыс.пыс. как пить дать спесиалиста сменилась, а слово осталось ;-)
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§ Anna Болейн
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 07.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя тут про подписку ,а ты о хлебе развесил полотна .
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* Victor Yang
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9902
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
знают, что существует разнарядка, но будут изображать удивлённую девственницу.

А что им ещё делать? Не могут же они в этом признаться.
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гость
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с НУРОТАНА звонят, тоже, ПРЕДЛАГАЮТ РАЗНАРЯДКИ ПО ВСТУПЛЕНИЮ НОВЫХ ЧЛЕНОВ, ПРИ ЭТОМ БЕЗРАБОТНЫЕ ИМ НЕ НУЖНЫ ОНИ МОЛ ВЗНОСЫ НЕ ПЛАТЯТ, до сих пор храню такое письмо по Костанайскому району, где взять новых членов каждый месяц в районе? врачи учителя одни и теже и уже давно на крючке, акимат только меняется бывает

§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Не понял . для меня секс и хлеб почти одно и тоже. А для вас? :lol: :lol:
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гость
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печатайте эти издания на туалетной бумаге, инфоголод будет побеждён !

Дин
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, когда ж все это кончится?! Как заставляли выписывать газету, так и продолжат. Выписывали "добровольно" по 2 наименования изданий. Доходило до абсурда. Выписывали два члена семьи одно и то же, потому что оба работают в госах. И попробуй только скажи что нее нуждаешься - работы тебе не видать. найдут как уволить.

§ 112
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дин:
Доходило до абсурда. Выписывали два члена семьи одно и то же, потому что оба работают в госа

Ога..
А еще родители, дети, приносили эти газеты..
Ох, так и хочется спросит, - врете то зачем?
А если не врете, то пресмыкаетесь почему?
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правп
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ситуация, где вранье очевидно :-P

* Медный
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане, а кто вас защищает от таких просьб? где же они, наши защитники, наши профсоюзы? или они в первых рядах на пособничество просьбам?
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