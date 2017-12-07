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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю неделю до и после Дня первого президента Казахстана виновником праздника привычно восхищались все и везде. Но прозвучали в этом слаженном хоре и новые нотки, и даже оригинальные мотивы.
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* Медный
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- По законодательству есть такой пункт, что до пяти лет (со дня смерти - ред.) мы не имеем права ни улицы называть, ни памятники устанавливать. У нас есть закон, закон мы должны соблюсти. Видимо, сейчас инициатива снизу оказалась настолько мощной, что защищать пункт о пяти годах не решился ни один государственный деятель.

так он то ещё жив, а там то "со дня смерти"

Цитата:
Даже если при этом приходится немножко нарушить закон - первые указатели с новым названием улицы появились на электронных медиабордах уже 1 декабря, хотя решение маслихата еще должно пройти регистрацию в органах юстиции.

в лизоблюдстве и подхалимаже наши "вперде" всего мира, тут не паханное поле для прокуратуры :lol: (это всевозможные нарушения от просто законодательства, до гос. закупок на всю возможную байду)
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1504
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смелый человек - Тимур Гафуров! Здесь всё, о чём многие бояться говорить даже на кухнях... Уж такой менталитет у нашего Народа.... . Вот опять, в который уж раз, приказываем вернуть деньги "из-за бугра" на Родину. Ох, боюсь, от разговоров так и не уйдём. Вот бы ВСЁ вернуть, в том числе и капиталы всех многочисленных родственников, да вложить бы их в Отечественную экономику, да, что бы сами "инвесторы" были кровно заинтересованы в развитии инвестируемой отрасли, да в получении хорошей прибыли, да честно бы отчисляли налоги. Вот бы жизнь началась!!! А то "тырим мелочь по карманам", штрафуя за окурки, да пересечение дороги в неположенном месте..

аа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья ни о чем. Писатель так себе лишь бы что-то написать. Выбрал тоже тему обсуждения.

§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто знает? тот золотой памятник турменбаши что за солнцем вращался ,так и стоит или снесли
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Историк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Культ личности все это, а причина не сменяемость поколений. Нужно о стране думать, а не о себе

Директор Пляжа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что за солнцем вращался

Это солнце вращалось за ним, ты не знал разве?)

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ведь важно не то, что сделал или что сказал Лидер, а то, как нация все это воспринимает.

Перефразируя - Важно не то, что сделал или сказал редактор одной из газет, важно то, как комментаторы это воспринимают..
Действительно в точку..
Везде, даже на маленьком уровне нурлыкунят своему начальнику и гнобят не согласных с этим, молча глядя на новые негласные законы, типа переименования снизу, на попрание своих же придуманных законов и бесчестья..
Таков народишко..
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Добрый жук
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Батырхан Шукенов (царствие ему небесное) вошел в историю, а этот вроде жив еще, зачем его раньше времени хоронят или дочери по рулить невтерпеж.

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:22
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:24
Комментарий удален модератором.
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номад
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не охота быть северной кореей. Но к сожалению мы уже почти стали... Надеюсь в будущем уйдут от этих методов.

Жора
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто у нас не родился такой как Саакашвили, в независимости какой нации, пока таких не будет, то и говорить не о чем, все так и будет.

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:40
Комментарий удален модератором.
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Иолис
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Елбасы сказал сожгли Коперника, значит откопаем и сожгём.
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