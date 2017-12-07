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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30689
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Непонятно. Интереснно и когда русских девкшек останавливало другая культура.
Я про свадьбу а не другие трения.
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§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
в гражданском браке , а я говорю об официальном браке

Анна, гражданский он и есть официальный))) Элементарно - попробуйте расшифровать слово ЗАГС)))
А ваша родственница - сожительствует)))

[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 13:44]
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* Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9902
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А ваша родственница - сожительствует)))

Ещё он может называться фактическим браком. А то сожительство как-то звучит не очень :lol: .
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§ 112
Re: Недавно им кричали «Горько!»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
родила от него 3 детей ,но... он никогда на ней не женится ,так как мусульманин и его родители не дадут им этого сделать . А мужику уже полтинник , но чтит родителей и не идет наперекор

Это в корне неверное утверждение.
Как только хотя бы намек на беременность, обязан жениться.
А если он уйдет, по мусульманским обычаям что ли не помогать детишкам, тем более троим, не обеспечив всех до возраста мужчин?
Слышу такое впервые про таких родителей, которые отвергают своих внуков по крови, именно по мусульмански по отцу только кровники..
Это как родные.
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§ 112
Re: Недавно им кричали «Горько!»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7742
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если это настоящие правоверные, то хотя бы они ходят в мечеть, Мулла их там благословлял или нет, читает ли он пять раз намаз в день, не курит и не пьет и не сквернословит?
Не говоря уже о детях, каждому из которых он обязан подарить лошадь, мерседес и квартиру и пожизненно заботиться о них, как после они будут заботиться о нем..
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§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то сожительство как-то звучит не очень

дада, вот из-за этого неблагозвучия и переворачивают всё с ног на голову)))))
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* Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9902
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вот из-за этого неблагозвучия и переворачивают всё с ног на голову

Это пошло, как мне кажется, из первых мексиканских сериалов. Там использовалась фраза "жить гражданским браком".
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Че тебе не понятно?
Люди работали год что б с играть свадьбу.
Еще год чтоб купить кв
Еше год что б купить машину
Еще год что б родить
Еще год что поехать в отпуск в заграницу
Еще год что б поменять кв на дом и т.д
Или вы привыкли что все на халяву приносили

Японский городовой,ты скель с утра тяпнул
:lol:
Я сказала ,что не приемлю никчёмных трат,свадьба-именно то самое.
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

В смысле некчемные траты? Ты хочешь сказать мне что я придя к тебе с букетом роз , огромных роз. Ты мне скажишь пошел вон за пельмянями в местный магаз?это че ? Траты?
Вобщето это не еда
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3436
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В смысле некчемные траты?

Всмысле,что свадьба не окупается.
А эти немалые деньги можно вложить во что-то нужное.

Цитата:
Vital:
Ты хочешь сказать мне что я придя к тебе с букетом роз , огромных роз. Ты мне скажишь пошел вон за пельмянями в местный магаз?

Виталик,когда в семье на еду не хватает,а ты причапал со своим гербарием,это думаю транжирством называет.
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну и куда ты собралась деньги в бухать? Кв есть мащина есть . . нам не 15 лет с нуля. Про еду я ващезабыл как тебя узнал. Начал по утрам 45 км бегать. :lol:
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* drakon
Re: Недавно им кричали «Горько!»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12802
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Начал по утрам 45 км бегать. :lol:

Виталя,не сильно ли много? Зачем?... :lol: :-o :oops:
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§ Икар
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4501
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 07.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Про еду я ващезабыл как тебя узнал. Начал по утрам 45 км бегать.

Вит, какая рюмка с утра уже после возвращения с рейса то?))) ;-) ;-) ;-) ;-)
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правп
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 07.12.17 - 15:11
Комментарий удален модератором.

§ аргентина -ямайка
Re: Недавно им кричали «Горько!»
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 07.12.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Вит, какая рюмка с утра уже после возвращения с рейса то?)))

он что дальнобойщик что ли ?
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