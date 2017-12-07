Цитата: Anna Болейн:

родила от него 3 детей ,но... он никогда на ней не женится ,так как мусульманин и его родители не дадут им этого сделать . А мужику уже полтинник , но чтит родителей и не идет наперекор



Это в корне неверное утверждение.

Как только хотя бы намек на беременность, обязан жениться.

А если он уйдет, по мусульманским обычаям что ли не помогать детишкам, тем более троим, не обеспечив всех до возраста мужчин?

Слышу такое впервые про таких родителей, которые отвергают своих внуков по крови, именно по мусульмански по отцу только кровники..

Это как родные.