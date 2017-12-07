Victor Yang Re: Недавно им кричали «Горько!» #21





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:01 Цитата: Алиса:

вот из-за этого неблагозвучия и переворачивают всё с ног на голову

Это пошло, как мне кажется, из первых мексиканских сериалов. Там использовалась фраза "жить гражданским браком".