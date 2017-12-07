Цитата: Он пояснил, что ежемесячные осмотры счетчиков связаны с внедрением очередного высокотехнологичного ноу-хау, и подчеркнул, что это не будет стоить потребителям ни одного тенге.

После получения извещения сразу договорился, чтобы отправлять подписанное фото с показаниями счетчика контролеру на ватсап. 01 декабря отправил ноябрьские показания, до этого октябрьские. А вчера в первой половине дня контролер пришла с проверкой! На резонный вопрос "А смысл?" уставшая немолодая женщина устало пожала плечами. В районе обеда видел ее в Азии, покупала перекус, едва держась на ногах. И что-то так жалко ее стало... Руководство КТЭК, вы или молодежь гоняйте, либо сделайте график более щадящий. И да, наведите порядок со своим сайтом, насколько мне известно, вам за немалые деньги его сделали и уже пару месяцев ваш сайт как "в строю". А ваши сотрудники до сих пор не знают, как работает "вопрос-ответ" (почему не приходит уведомление о регистрации обращения с номером обращения? кому поступают вопросы?), почему нельзя предусмотреть на сайте обратную связь с этими фотками счетчиков?... еще много вопросов по технической части, надеюсь, сами знаете дырки вашего сайта