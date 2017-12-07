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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Непонятно. Интереснно и когда русских девкшек останавливало другая культура.
Я про свадьбу а не другие трения.
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* Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
в гражданском браке , а я говорю об официальном браке

Анна, гражданский он и есть официальный))) Элементарно - попробуйте расшифровать слово ЗАГС)))
А ваша родственница - сожительствует)))

[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 13:44]
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* Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9900
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А ваша родственница - сожительствует)))

Ещё он может называться фактическим браком. А то сожительство как-то звучит не очень :lol: .
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* 112
Недавно им кричали «Горько!»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7737
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:48
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Недавно им кричали «Горько!»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7737
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:51
Комментарий проходит проверку.
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* Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то сожительство как-то звучит не очень

дада, вот из-за этого неблагозвучия и переворачивают всё с ног на голову)))))
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* Victor Yang
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9900
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вот из-за этого неблагозвучия и переворачивают всё с ног на голову

Это пошло, как мне кажется, из первых мексиканских сериалов. Там использовалась фраза "жить гражданским браком".
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