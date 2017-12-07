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≡ Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа развития трехъязычия, на которую казахстанские власти направили в 2016-2017 годах 11 млрд тенге и на которую в 2018-2020 годах планируют выделить еще 19,5 млрд тенге, оказалась неэффективной.
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учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в десятых классах только 10-15% учеников владеют английским языком на уровне
тогда надо вообще отменить обязательное среднее образование: 90% в среднем все равно учатся в режиме "три пишем, два в уме".
ужасно неэффективная растрата средств на поголовное образование всех остолопов.
пусть учатся только те, кому знания даются.
а остальным 3 класса церковно-приходской школы хватит: читать, писать печатными буквами умеет - и ладно, с простейшей работой справится.

§ сайлау курманов
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда в плане заготовки продуктов красные комиссары вырезали все поголовье скота, так и наши чиновники взяли под козырек и перестарались , ну невозможно пожилой учительнице за три месяца выучить язык , невозможно!
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§ Валентин
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7145
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы мог подумать!
Никогда такого не было - и вдруг снова!
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Жора
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда в плане заготовки продуктов красные комиссары вырезали все поголовье скота, так и наши чиновники взяли под козырек и перестарались , ну невозможно пожилой учительнице за три месяца выучить язык , невозможно!

тогда надо брать молодую, которая сможет, и не надо из за таких кто не может тормозить процесс, я сам оканчивал советскую школу, там что формулы на Русском или Казахском, от них только и требуется вставить где надо Английские слова, а та пожилая учительница о которой вы так печетесь, окончила Советскую школу и Советский институт который как вы говорите давал самое качественное образование и Английски был всегда одним из приоритетных предметов, пусть она и блеснет своим Английским Советского качества.

колян
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:18
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
112


(Пользователи)
Сообщений: 7737
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Ну если она так говорит, то нужен тогда один казахский язык получается?
Потому что русский или английский будет тяжело учить?
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Далекий
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние 10 лет учу английский. Причем не просто по книжкам или на курсах, а в англоязычной среде. Ежедневно как минимум по 8 часов говорю исключительно на английском. И до сих пор не могу утверждать, что владею свободно, не говоря уже о преподавании. Какие, извиняюсь, три месяца?

Житель
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то Жорик перегнул,если Вы так пишете да ещё и с ошибками и не знаете зачем изучался английский язык и кому он нужен был в советское время,то максимум родились в 1999 году.

Директор Пляжа
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жора:

тогда надо брать молодую, которая сможет

Подскажешь где брать? :lol: Кто сможет, тут работать за коврижки не хотят, они в других местах востребованы и хорошо получают)

§ сайлау курманов
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на немецком говорю свободно , а вот английский не идет и все Код:
и не надо из за таких кто не может тормозить процесс, я сам оканчивал
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немец
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 13:14
Комментарий удален модератором.

А король-то голый!
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели из всех чиновников только одна осмелилась сказать то, что и так было ясно изначально! Они просто сидят и выдумывают, куда потратить деньги, никакой стратегии. Тактика: выстрелит-не выстрелит!

* Алиса
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Кто бы мог подумать!
Никогда такого не было - и вдруг снова!

Валентин, ......
:lol: :lol: :lol:

Цитата:
Жора:
тогда надо брать молодую,

Жора, боюсь молодой даже "отсвечивать/мерцать" нечем будет в сравнении со "старой " советской))))
Цитата:
Директор Пляжа:
Кто сможет, тут работать за коврижки

я бы на первое место поставила вопрос: а она вообще сможет даже за большие гонорары? )))) сначала хотя бы на своем родном?))))

[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 13:37]
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§ Vital
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ты че думаешь проблема в цене только в нефти? Да будет вам известно самый крутой секс, это с эвектной и которую трогаешь а она тебе говорит ты слишком молод :lol: попробуй
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