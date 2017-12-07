Валентин:

Кто бы мог подумать!

Никогда такого не было - и вдруг снова!

Жора:

тогда надо брать молодую,

Директор Пляжа:

Кто сможет, тут работать за коврижки

[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 13:37]