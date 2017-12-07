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§ NG.kz
После падения с 5 этажа ребенок остался жив
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бригада скорой помощи выехала на вызов и привезла в областную детскую больницу 6-летнего мальчика, который упал с пятого этажа.Но благодаря прохожему, который его поймал он остался жив. Я увидела на разных сайтах, что люди хотят узнать этого парня. Я хотела бы рассказать об этом герое.
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тырц-пырц
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше похоже на пиар-компанию футболиста

НУР
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данил красавчик!

§ ярии
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив
ярии


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Сообщений: 39
Регистрация: 31.03.16
Отправлено: 07.12.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
Больше похоже на пиар-компанию футболиста

Вот из-за таких, как вы, были сомнения писать или писать об этом(((((Хотя хороших независтливых людей больше"""" И кто знает лично Данила, знают что он не такой!!!
Профайл

осведомленный
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
Больше похоже на пиар-компанию футболиста

да это она и есть :-P :-P :-P :-P

Человек
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не каждому дано спасать жизнь другого. Данилу это удалось! Молодец!

Гость
После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 13:49
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