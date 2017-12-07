NG.kz После падения с 5 этажа ребенок остался жив



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30686

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:21 Бригада скорой помощи выехала на вызов и привезла в областную детскую больницу 6-летнего мальчика, который упал с пятого этажа.Но благодаря прохожему, который его поймал он остался жив. Я увидела на разных сайтах, что люди хотят узнать этого парня. Я хотела бы рассказать об этом герое.

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