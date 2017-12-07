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≡ «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока антимонопольщики проводят расследование по поводу активного участия представителя власти в подписной кампании в Костанайском районе, читатель «НГ» сообщил о еще одном факте - в Денисовском районе.
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* Козлов я
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы смешно,кабы не грустно... Эти акимы как пацанята,застигнутые при воровстве сигарет для старшего брата... И брата выдать не могут,т.к. отгребут потом от него, и самим выкрутится надо,т.к. не для себя делается...
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§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Кстати про поля был , тянит меня
Лиля я не только в москве и питере я и в поле я везде. Увы я такой. Я везде
:lol:
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Страница 2 из 2«12
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