Козлов я Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 177

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Было бы смешно,кабы не грустно... Эти акимы как пацанята,застигнутые при воровстве сигарет для старшего брата... И брата выдать не могут,т.к. отгребут потом от него, и самим выкрутится надо,т.к. не для себя делается...