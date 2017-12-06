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§ NG.kz
Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены - руководитель управления строительства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы сейчас в частном порядке разбираемся с жалобами, - сказал Бейсимбаев. - Как заказчик, управление строительства начало активную работу с подрядными организациями, чтобы в будущем не допустить подобных неточностей и можно было устранить все на этапе ПСД.
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Гость
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...




Отправлено: 06.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда делся Булатов? Или опечатка...

Моджоо
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...




Отправлено: 06.12.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то это не руководитель, а заместитель руководителя, исправьте ошибку

§ КГСПС
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Органы госаудита в ходе финансового контроля за законностью освоения бюджетных средств при исполнении программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» установили нарушения на сумму 34,3 миллиарда тенге,- сообщается на сайте Акорды.
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Брррррр
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...




Отправлено: 07.12.17 - 00:35
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не допустить подобных неточностей и можно было устранить все на этапе ПСД

что-то он не уточняет какие неточности... а ответственность? а наказания для людей допустивших неточности, принявшие эти неточности??? ЭЭЭ, мы ещё помним, что есть ответственные люди подписавшие документы на высшем уровне организаций... если они не ведают что подписывают, так им там не место:-x
Цитата:
Кто будет исправлять недоделки акимат или подрядчик зависит от работ.

уже представил как акиматские работники выходят из здания акимата, садятся в заказной автобус, едут в этот район и делают "субботник" - перерабатывая трудовой день :lol: субботний день
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§ Сергей_я
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2293
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.12.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Органы госаудита в ходе финансового контроля за законностью освоения бюджетных средств при исполнении программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» установили нарушения на сумму 34,3 миллиарда тенге,- сообщается на сайте Акорды.

Вот и видим реальную цель этого Нурлы жол. Лет через 5-7 их квартиры будут продавать за безценок, т.к. судя по жалобам эти дома лет через 15-20 вообще будут по очереди складываться.
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Кочевник
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...




Отправлено: 07.12.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Репутация стоит дороже. Тем более вначале масштабного строительства. Не правильный выбор места застройки и слабый контроль, могут повлиять в целом на выполнение программы застройки

муррррр
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...




Отправлено: 07.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где архитекторы? Где инженера-строители? Заслуженные проектировщики? Зато есть план освоения квадратных метров!!!!!!!!!!!!!! :lol: О каких неточностях идет речь оратор не может ответить , он не строитель......!

§ Добрый человек
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 07.12.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Об этом сегодня, 6 ноября "... Декабрь на дворе, однако...
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* Ольга Колоколова
Re: Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены -...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2222
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 07.12.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Декабрь на дворе, однако...
Исправили, спасибо
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Гость
Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены - руководитель управления строительства




Отправлено: 07.12.17 - 12:30
Комментарий проходит проверку.
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