Vital Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого... #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5072

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:16 Цитата: Victor Yang:



Ты про иволгу? Не когда плохого про них не скажу. Я , не помню. Какие года я был студентом. Предкам зарплату давали колбасой и всякой хренью. Я тогда был студентом и летом на полях зароботал больше чем предки за год. Я купил себе кросовки по сумме зарплаты за год родителей.Как я ужеговорил дарю сегодня своим пенсам телеки , машинку бывшей. Чуствую меня имеют ну это правильно. Не когда за Васю плохого не скажу. Он меня одел и кормил. Хотя вижу что все так плохо. Ну это тема уже другая. Я не чем помочь немогу.