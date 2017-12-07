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§ NG.kz
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа развития трехъязычия, на которую казахстанские власти направили в 2016-2017 годах 11 млрд тенге и на которую в 2018-2020 годах планируют выделить еще 19,5 млрд тенге, оказалась неэффективной.
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учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в десятых классах только 10-15% учеников владеют английским языком на уровне
тогда надо вообще отменить обязательное среднее образование: 90% в среднем все равно учатся в режиме "три пишем, два в уме".
ужасно неэффективная растрата средств на поголовное образование всех остолопов.
пусть учатся только те, кому знания даются.
а остальным 3 класса церковно-приходской школы хватит: читать, писать печатными буквами умеет - и ладно, с простейшей работой справится.

§ сайлау курманов
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда в плане заготовки продуктов красные комиссары вырезали все поголовье скота, так и наши чиновники взяли под козырек и перестарались , ну невозможно пожилой учительнице за три месяца выучить язык , невозможно!
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§ Валентин
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7145
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы мог подумать!
Никогда такого не было - и вдруг снова!
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Жора
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда в плане заготовки продуктов красные комиссары вырезали все поголовье скота, так и наши чиновники взяли под козырек и перестарались , ну невозможно пожилой учительнице за три месяца выучить язык , невозможно!

тогда надо брать молодую, которая сможет, и не надо из за таких кто не может тормозить процесс, я сам оканчивал советскую школу, там что формулы на Русском или Казахском, от них только и требуется вставить где надо Английские слова, а та пожилая учительница о которой вы так печетесь, окончила Советскую школу и Советский институт который как вы говорите давал самое качественное образование и Английски был всегда одним из приоритетных предметов, пусть она и блеснет своим Английским Советского качества.

Гость
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 12:18
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
112


(Пользователи)
Сообщений: 7732
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:27
Комментарий проходит проверку.
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