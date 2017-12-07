Цитата: сайлау курманов:

когда в плане заготовки продуктов красные комиссары вырезали все поголовье скота, так и наши чиновники взяли под козырек и перестарались , ну невозможно пожилой учительнице за три месяца выучить язык , невозможно!

тогда надо брать молодую, которая сможет, и не надо из за таких кто не может тормозить процесс, я сам оканчивал советскую школу, там что формулы на Русском или Казахском, от них только и требуется вставить где надо Английские слова, а та пожилая учительница о которой вы так печетесь, окончила Советскую школу и Советский институт который как вы говорите давал самое качественное образование и Английски был всегда одним из приоритетных предметов, пусть она и блеснет своим Английским Советского качества.