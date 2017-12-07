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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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§ Медный
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Работы проводятся в дневное время, поскольку нормы техники безопасности обязывают производить газоопасные работы только в течение светового дня

работы проводятся в помещениях где имеется искусственное освещение ;-)
Профайл

Гость
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да с коммунальными услугами у нас неясности. До сих пор в доме по адресу Майлина 19/1, сданного в рамках госпрограммы, нет газа уже как 2 месяца, куда не обращались везде отговорки в виде заключения договоров и т.д. и т.п. Теперь сами жильцы собирают деньги на подключение- вот так и живем с бережной заботой всех заинтересованных организаций!

ЯЧС
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати на следующий день газ где-то около 13:00 подключили, хотя так и не все открыли квартиры. Небыло никакой утечки, просто показательные выступления отдельно взятого контролёра - агента по заключению договоров.

§ сайлау курманов
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я уже второй год по ватцапу передаю показания , контролеров уже в лицо забыл как выглядят , по осени для профилактики приходили их работники и больше не беспокоят , очень кстати удобно
Профайл Посетить вебсайт

тырц-пырц
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он пояснил, что ежемесячные осмотры счетчиков связаны с внедрением очередного высокотехнологичного ноу-хау, и подчеркнул, что это не будет стоить потребителям ни одного тенге.

После получения извещения сразу договорился, чтобы отправлять подписанное фото с показаниями счетчика контролеру на ватсап. 01 декабря отправил ноябрьские показания, до этого октябрьские. А вчера в первой половине дня контролер пришла с проверкой! На резонный вопрос "А смысл?" уставшая немолодая женщина устало пожала плечами. В районе обеда видел ее в Азии, покупала перекус, едва держась на ногах. И что-то так жалко ее стало... Руководство КТЭК, вы или молодежь гоняйте, либо сделайте график более щадящий. И да, наведите порядок со своим сайтом, насколько мне известно, вам за немалые деньги его сделали и уже пару месяцев ваш сайт как "в строю". А ваши сотрудники до сих пор не знают, как работает "вопрос-ответ" (почему не приходит уведомление о регистрации обращения с номером обращения? кому поступают вопросы?), почему нельзя предусмотреть на сайте обратную связь с этими фотками счетчиков?... еще много вопросов по технической части, надеюсь, сами знаете дырки вашего сайта

Лидия
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ухожу на работу в 7-30 и прихожу с работы в 20-30.Какой контролер меня застанет дома?

§ 112
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7732
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас если не сдаешь показания, контролеры приходят и проверяют..
Переписывают сколько человек находятся в квартире и заносят в листочек, что даже гости там живут.
В результате получается всегда что живут много людей.
Хорошо счетчики есть если, кто без счетчиков, платит за всех гостей..
Пока заявление не напишет и внимание, не принесет адресные или какие там справки на тех, кто в его доме тогда был, чтобы снять количество людишек..
Ну опять же проще счетчик поставить..
Профайл
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