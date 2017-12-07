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≡ «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока антимонопольщики проводят расследование по поводу активного участия представителя власти в подписной кампании в Костанайском районе, читатель «НГ» сообщил о еще одном факте - в Денисовском районе.
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§ Сергей_я
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2293
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да. И взятки там тоже не должны брать...
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§ Anna Болейн
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 07.12.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос тогда. Почему они рекомендуют именно эти газеты? Рекомендовали бы все . Как это не назови ,это принудиловка . А куда деваться ,если тебя даже не спрашивают ,а в бухгалтерии списывают деньги на подписку . У тебя нет выбора . Сейчас все держаться за работу свою , вот и приходится молча соглашаться
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§ Victor Yang
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но и информационного голода, как говорится, чтобы не было. Я за этим пристально слежу

А почему тогда в "рекомендации" - только определённые газеты, а не все региональные? И почему указано точное количество? Наверняка, в участниках ТОО, являющихся учредителями этих газет, есть общие люди. А насчет информации - есть и другие средства - ТВ и интернет, например. Да и выписывая газеты, не обязательно их читать. Так что контроль неполный - нужно организовать устный пересказ подписчиками некоторых статей лично акиму. :lol:
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§ Медный
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам акима, он давал рекомендации

Рекомендую вам принять участие в подписной компании :lol:
звучит как то... новящево
Может гос. органу не пристало вообще вмешиваться в подписную компанию?
Чего гос. орган вообще в этом деле забыл? у него нет своих прямых обязанностей кроме рекомендаций за какие-то газеты? :-x

П.с.
вот и
Цитата:
бывший аким Крымского сельского округа Денисовского района Габиден ШАХАЙДАРИ

так считает :-) уважуха ему в этом вопросе

[Исправлено: Медный, 07.12.2017 - 11:41]
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§ Медный
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на фирменном бланке

может форменном?
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Халыкбай
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рустам не трогай педаль тормоза, это карьере не помогает

§ Медный
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если снизится, для меня это будет ЧП.

Цитата:
В этом году меньше, чем в прошлом выписали, некоторые газеты вообще не выписали, ну что сделаешь?

Да ё-маё, кто их за язык то тянет? :lol:
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§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

У всех есть принудиловка. У меня тоже. Шеф мне сказал Все ок? я молча кивнул ок? А если я косяк запорю он потом с меня спросит, ты же сказал ок. Я считаю это принудиловка. Тут так. Скажиш не ок, значит хреновый я, скажишь ок- значит берешь ответственость за слово ок. Принудиловка? :lol:
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халыкбай
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 24 октября 2017 года Жаманов Ерлан Айткулович назначен акимом Алтынсаринского района, - ответил на запрос руководитель аппарата акима Алтынсаринского района Рустам САДЫКОВ. - В этой связи по всем вопросам касательно его работы акимом Денисовского района просим обращаться в аппарат акима Денисовского района.

Ответ выглядит и странно, и смешно. Странно, что между получением письма (18 мая) и переводом Жаманова на другую должность (24 октября) прошло почти полгода, но аким так на него и не ответил. Смешно, потому что фраза о том, что за работу бывшего акима отвечать должен нынешний, как-то не вяжется с этикой госслужащего.


КАКАЯ ЭТИКА? покараульте утром и вечером на выезде из с. Щербаково, много интересного увидите

халыкбай
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 11:41
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

тут у начальника не должно возникать вопроса к тебе... ;-)
это вот здесь и начинается коррупция... не на твоём ответе, а на его вопросе
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§ Алиса
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3836
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще все не так поняли. И вообще, всегда "все все не так понимают" . И вечно бланки старые используют . Ужас просто! И вообще "Рафик не в чем не виноват" :-o
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§ Victor Yang
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
И вообще "Рафик не в чем не виноват"

Это огромная хищная акула "социальной ответственности бизнеса" (я об известном на область холдинге), которая отхватывает по кусочку от каждого, чтобы отдать другим. В последнем аргументе они скажут, что им нужно содержать огромную армию работников и поэтому все обязаны скидываться этим работникам на зарплату. Если акиматы откажут холдингу в продвижении подписок, холдинг сократит много работников и перестанет оказывать материальную поддержку в каких-либо мероприятиях.
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§ Vital
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ты про иволгу? Не когда плохого про них не скажу. Я , не помню. Какие года я был студентом. Предкам зарплату давали колбасой и всякой хренью. Я тогда был студентом и летом на полях зароботал больше чем предки за год. Я купил себе кросовки по сумме зарплаты за год родителей.Как я ужеговорил дарю сегодня своим пенсам телеки , машинку бывшей. Чуствую меня имеют :lol: ну это правильно. Не когда за Васю плохого не скажу. Он меня одел и кормил. Хотя вижу что все так плохо. Ну это тема уже другая. Я не чем помочь немогу.
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