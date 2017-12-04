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≡ Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской банкноте в 500 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской банкноте в 500 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30686
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцарский фотограф Марсель Буркард опознал в чайке, использованной в оформлении новой казахстанской банкноты номиналом в 500 тенге, свою работу.
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копи райтер
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
авторское право не является исключительным, а исключительные права на это изображения врядли у автора зарегистрированы на территории казахстана.
зачем уперся нацбанк я не понимаю.
достаточно признать что это он автор этого изображения и всё.
ему даже платить за его использование не придется.

§ amduscias
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 04.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Кстати, с какого бодуна этот швейцар защитил фото чайки авторским правом? Может он чайке заплатил за позирование на своей фотке и теперь жаждет отбить свои бабки? Можно выступить адвокатом чайки и слупить с этого Марселя столько, чтобы он забыл про свое авторское право.

Вы правда не понимаете с чего весь кипиш? Дело же не авторском праве. А, как правильно заметил один из форумчан:
Цитата:
1504:
оплачен этот нехитрый труд о-о-о-о-очень нехило. Представьте себе только: ЗАРПЛАТА ЗА ДВА ГОДА: Данияр Акишев сообщил, что над её дизайном работали около двух лет дизайнеры НБ РК и Банкнотной фабрики. Вот это высший пилотаж! Два года кормиться за счёт государства, а потом ещё так подвести его (государство) под монастырь....

Что, нельзя было сделать выезд-другой за собственными фото на эти деньги? Что за халтура? Сделали "на от..вянь". Вот в чем дело.
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§ Сергей_я
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2293
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.12.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
копи райтер:
достаточно признать что это он автор этого изображения и всё.

и признать, что человек тупо накачал картинок с гугла и воткнул их в купюру? И заработав при этом не один миллион?
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§ 112
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7732
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
заработав при этом не один миллион?

Тут другая схема..
Была договоренность с фотографом, который отсудит полядка двух миллионов долларов негласно, 30 процентов от этого бабла перечисляются нашим махинаторам.
Их возможно увольняют, но на всю жизнь эти Билы Гейцы, с Ютьюбным образованием обеспечены..
Тут же сейчас чтобы избежать позора, чтобы тот замолчал, могут до 7ми миллионов евро ему пропихнуть по тихому..
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копи райтер
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и признать, что человек тупо накачал картинок с гугла и воткнул их в купюру? И заработав при этом не один миллион?

что мешает тебе накачать с гугла тупо картинок и заработать на этом миллион?
рисунок на любой купюре - коллаж.
он изначально не с нуля нарисован.
можешь даже на доллары взглянуть чтобы убедиться в этом.

1952
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это суд будет решать насколько чайки в природе одинаковы!!! Тоже мне биологи нашлись!!! Если проиграете суд. А оно так и будет. Будьте любезны господа руководители Нацбанка, выплатите человеку. Из своих собственных карманов. Всякую совесть потеряли. Для имидж страны обычный плевок.

кустанаец 1
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 04.12.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Для имидж страны обычный плевок.

Не обычный, а очередной.
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andrey
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 07.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотограф узнал "свою"чайку)))))),по моему это полный бред,в разное время миллионы фотографов делали подобные фото,но узнал "свою" чайку только один и то из Швейцарии,анегдот! :-P

Andrey
Re: Швейцарский фотограф узнал свою чайку на казахстанской...




Отправлено: 07.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Казахстане,гор.Павлодар,уже 297 лет на гербе города чайка,можно обвинить этого фотографа в плагиате
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