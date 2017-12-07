Vital Re: Недавно им кричали «Горько!» #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5072

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Цитата: Anna Болейн:



Как пример доктор сизо. Под старость лет женился и удачно теперь он шейх в пакистане. Так же и ты потом поймешь что дело может быть и не в любви. выйдешь под старость лет за шейха сизново и будете жить не тужить и на форуме вспоминать внуков и детей которых раз в пять лет видите . Не жизнь а сказка.