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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю неделю до и после Дня первого президента Казахстана виновником праздника привычно восхищались все и везде. Но прозвучали в этом слаженном хоре и новые нотки, и даже оригинальные мотивы.
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Гость
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 09:12
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§ Медный
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1413
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- По законодательству есть такой пункт, что до пяти лет (со дня смерти - ред.) мы не имеем права ни улицы называть, ни памятники устанавливать. У нас есть закон, закон мы должны соблюсти. Видимо, сейчас инициатива снизу оказалась настолько мощной, что защищать пункт о пяти годах не решился ни один государственный деятель.

так он то ещё жив, а там то "со дня смерти"

Цитата:
Даже если при этом приходится немножко нарушить закон - первые указатели с новым названием улицы появились на электронных медиабордах уже 1 декабря, хотя решение маслихата еще должно пройти регистрацию в органах юстиции.

в лизоблюдстве и подхалимаже наши "вперде" всего мира, тут не паханное поле для прокуратуры :lol: (это всевозможные нарушения от просто законодательства, до гос. закупок на всю возможную байду)
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Гость
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 09:59
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Гость
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:08
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* сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2434
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто знает? тот золотой памятник турменбаши что за солнцем вращался ,так и стоит или снесли
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Гость
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:44
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Гость
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 10:53
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