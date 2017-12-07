Цитата: - По законодательству есть такой пункт, что до пяти лет (со дня смерти - ред.) мы не имеем права ни улицы называть, ни памятники устанавливать. У нас есть закон, закон мы должны соблюсти. Видимо, сейчас инициатива снизу оказалась настолько мощной, что защищать пункт о пяти годах не решился ни один государственный деятель.

так он то ещё жив, а там то "со дня смерти"



Цитата: Даже если при этом приходится немножко нарушить закон - первые указатели с новым названием улицы появились на электронных медиабордах уже 1 декабря, хотя решение маслихата еще должно пройти регистрацию в органах юстиции.

в лизоблюдстве и подхалимаже наши "вперде" всего мира, тут не паханное поле для прокуратуры (это всевозможные нарушения от просто законодательства, до гос. закупок на всю возможную байду)