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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:55 Израиль труппа съездила на гастроли уже во второй раз. Там 7 последних лет проводят фестиваль «Театральный дивертисмент», на который съезжаются русские региональные театры. Раньше в фестивале принимали участие исключительно россияне.

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