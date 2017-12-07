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§ NG.kz
С самолета - на сцену, со сцены - к морю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Израиль труппа съездила на гастроли уже во второй раз. Там 7 последних лет проводят фестиваль «Театральный дивертисмент», на который съезжаются русские региональные театры. Раньше в фестивале принимали участие исключительно россияне.
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§ Undead
Re: С самолета - на сцену, со сцены - к морю
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото с солдатами не Наталья, а Александра. И не Денюх, а Дедюх.
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