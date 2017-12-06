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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, закуска пожаловала..
Без закусона и писать комменты не тянет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец бешбармак..



Недешевое блюдо так скажу..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 03:33
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 03:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну вот 112 найдёт применение своей пышной фигуре
В л.пути восточные танцы среди мужчин анонсировали.
Ждём пляски 112


После такого надо будет принимать "Разувидин", дабы не травмировать психику...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:07
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Давали мне бесплатно еще в Темыр банке, но я так и не понял, зачем эта штука нужна.


Горку кокаина на дорожки разделять.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Все грибы съедобны. Правда, некоторые можно есть только один раз.


Съедобные грибы России. Издание второе, исправленное.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:39
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сколько помню, всегда ностальгировал.
По детству, потом по юности, потом по молодости, сейчас уже по нулевым годам..


Чемпион по ностальгии, как Жорик Вартанов - чемпион по медитации.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
"Спорить с дураком бесполезно- не вольно опускаешься до его уровня, где он побеждает за счет опыта" (с) кто-то в интернете.

Марк Твен. Про "спорить с идиотом."
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 04:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
Чет Земляк сдулся,

Занят был - переезд, смена работы и т.д.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 05:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
лепят из пластелина или глины... умник

Этого из другого слепили. Потом долго руки отмывали. С мылом.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 05:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:


https://www.youtube.com/watch?v=GeVvRGkXTLc
Вот это кайф! Мой самый любимый DJ.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Лоза шикарен!!!
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ты че такой? Был я в вашем богузабытомруслане. Дыра. Менты безпредельные , на ровном месте мозг выносят.Центр полуразрушеный. Я так то понимаю тебя , валить от туда надо , ну как минимум в самару.
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