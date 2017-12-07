NG.kz Кто стучится в дверь ко мне?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:11 Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.

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