Vital Re: Недавно им кричали «Горько!» #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5068

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:50 Цитата: kbkz1980:



Че тебе не понятно?

Люди работали год что б с играть свадьбу.

Еще год чтоб купить кв

Еше год что б купить машину

Еще год что б родить

Еще год что поехать в отпуск в заграницу

Еще год что б поменять кв на дом и т.д

Или вы привыкли что все на халяву приносили тебе.