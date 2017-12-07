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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Пара № 13 - Ирина и Николай. Пара № 14 - Айгуль и Андрей.
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потом целый год молодые люди копили средства, чтобы сыграть красивую свадьбу.

Вот не понять мне эти траты средств.

Невеста Ирина очень мила и красива!
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§ Ваш земляк
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И потом целый год молодые люди копили средства, чтобы сыграть красивую свадьбу.


Ну уж лучше так, чем кредиты брать...
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§ Медный
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Цитата:
kbkz1980:

поддерживаю :lol:
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Че тебе не понятно?
Люди работали год что б с играть свадьбу.
Еще год чтоб купить кв
Еше год что б купить машину
Еще год что б родить
Еще год что поехать в отпуск в заграницу
Еще год что б поменять кв на дом и т.д
Или вы привыкли что все на халяву приносили тебе.
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жены генералов сначало по общагам ютились а только потом уже их катают любовники на джипах в дом который построил простой солдат.
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* Anna Болейн
Недавно им кричали «Горько!»
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 07.12.17 - 09:20
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