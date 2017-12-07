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§ NG.kz
Мечта - крыша над головой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я воспитывался в школе-интернате № 2 для детей сирот Костаная. В интернате жил с 1996-го по 2004 год, затем был направлен в областной дом юношества для детей-сирот, где я получил образование по специальности «плотник-столяр».
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§ Victor Yang
Re: Мечта - крыша над головой
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9895
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
плачу 18 000 за аренду жилья, 3 600 - коммуналка,

Не думаю, что в своей квартире плата будет меньше. Но своя, конечно, лучше.
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§ Vital
Re: Мечта - крыша над головой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю двух братьев с такой же историей. Вас мног походу. Так они переругались на ровном месте. Там долго разказывать много букв надо строчить.
Короче по делу. Я смотрю ты уныл. Борись за жизнь , борись с ними за то что тебе должны. Поверь нам тоже прикормленым сиськами мамкинами тоже приходится выживать и боротся. Нам тоже не кто бесплатно хлеб не приносит. Удачи.
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§ Vital
Re: Мечта - крыша над головой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл добавить. Про специальность твою : плотник - столяр. Я закончил два не считая школу не кому не нужных специальностей, работаю вабще на другой. Если мало моего примера наш Н.А.Назарбаев был по специальности металург а стал. А потому не плачь про свою специальность. Тут. Вперед
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