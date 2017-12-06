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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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§ Мишаня
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 07.12.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
тот Дынев-Милонов и Поклонская пескари ещё

Да простит меня интернет сообщество, но это политические проститутки, поднимающие себе рейтинг сомнительными поступками. Увидев фото при открытии, читать статью даже не стал. Обидно за страну, в которой есть такие депутаты. Мне искренне жаль людей, голосовавших за вшей общества
Профайл

§ Vital
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5068
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глубину его мысль не кто походу не понял. Долго раскладывать надо будет патриотам что он сказал.
Я очень , очень ,очень хочу что б закрыли границу с рф и только тогда не только не которые а все поймут что рф не вы нужны а они вам нужны. Китай и америкосам кроме помойки для отходов ядерных сливоа мы им не нужны. Бог услыш мои слова, закрой границу. Тольк на месяц не больше. Ты же не хочешь на ровном месте лям трупов.
И тогда даже самые нацпатриоты начнут с флагом ходить . не с нашем а с их
Профайл

Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 07.12.17 - 09:10
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