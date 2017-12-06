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Ранее в Олимпийском комитете РФ заявили, что не согласятся на выступление наших спортсменов под нейтральным флагом, если МОК примет такое решение.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать участию российской сборной в Олимпийских играх в 2018 году под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал президент.



Путин пояснил, что под фразой «не совсем честно» он подразумевает принцип коллективной ответственности. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», — отметил президент.







Как заявил президент, решение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане каждый спортсмен должен принимать сам. Он добавил, что «очень переживает» за спортсменов, так как с многими из них он не просто знаком, но и считает их своими друзьями.