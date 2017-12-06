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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30679
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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Миша
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нюанс в другом,Россия осталась без орг.кометета,спортсмены по приглашению поедут,а как же быть с тренерами,врачами сервис группой которая подготавливает инвенарь.

теперь все на свой средства и пожертвования спонсоров.

Мул
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Григория Родченкова, сбежавшего в США. Да ещё «поцарапанных» — кем, когда? — пробирок.

дело не в пробирках, дело в том что Г.Родченков раскрыл всю технологию РФ по накачке спортсменов допингом, сроки, рецепты и т.д. а это пострашнее поцарапанных пробирок, далее пойдут летние виды спорта и футбол, думаете футболистов не качали допингом, просто они оказались на столько слабыми, что и допинг не помог, поднимут пробы прошлых лет, он же сказал, что убьет весь Российски спорт, так что ждите сюрпризов в 2018 г. к чемпионату мира по футболу, а далее к летним олимпийским играм.

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Миша:
теперь все на свой средства

Нее, ты не Миша
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Миша
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Нее, ты не Миша

а ты дрон?

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эхма..:
Вообще то вначале было дельное предложении МОК, Россия как государство признает, что допинг был государственной программой в этом случае олимпийская сборная России допускается до олимпиады, но однако РФ отказалась от такого варианта, сами виноваты, надо было признать и самим аннулировать медали сборной РФ в сочи и дисквалифицировать спортсменов, тогда никакого шума не было бы, а так все, то же, но с позором.

Ни Вы, ни я, ни кто не узнает истины. Россию будут клевать со всех сторон, пока ВВП не встанет на колени. Наивные они!
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Народный контроль
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ранее в Олимпийском комитете РФ заявили, что не согласятся на выступление наших спортсменов под нейтральным флагом, если МОК примет такое решение.

Гугл:-
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать участию российской сборной в Олимпийских играх в 2018 году под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал президент.

Путин пояснил, что под фразой «не совсем честно» он подразумевает принцип коллективной ответственности. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», — отметил президент.



Как заявил президент, решение об участии в Олимпиаде в Пхенчхане каждый спортсмен должен принимать сам. Он добавил, что «очень переживает» за спортсменов, так как с многими из них он не просто знаком, но и считает их своими друзьями.

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мул:
ждите сюрпризов в 2018 г. к чемпионату мира по футболу, а далее к летним олимпийским играм.

ЧМ по футболу 2018 быть!, а это самое главное.
Профайл

Народный контроль
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нюанс в другом,Россия осталась без орг.кометета,спортсмены по приглашению поедут,а как же быть с тренерами,врачами сервис группой которая подготавливает инвенарь.

За что боролись,на то и напоролись! Хотя вообщем как всегда. Мир привык уже к этому.

Мул
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
ЧМ по футболу 2018 быть!, а это самое главное.

я то же, за!!

§ 112
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 00:55
Комментарий удален модератором.
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§ пешеход
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.12.17 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всех странах спортсменам перед Олимпиадами,ЧМ, ставят цели быть первыми и лучшими. Это прежде всего имидж государства и нации. В случае победы в ход идут подарки от джипов до вилл. И практически во всех развитых государствах используется спортивная медицина. Одно дело, что она есть, а другое дело то, что не везде ее афишируют. Косяк РФ в том, что тот самый отдел в Комитете Глубокого Бурения "прощёлкал" слив информации. Не за один же день все это Родченков спланировал, наверное готовился.Будет уроком кому-то. Европейцы и америкосы умные подстраивают своим спортсменам всякие болезни под той или иной вид допинга и все в ажуре.
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§ Серый волк
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9210
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неее!!! Недотягивают пока стажеры в "Шуты гороховые"
Этот Дынев-Милонов и Поклонская пескари ещё.
Старый то шут гороховый Жирик, которому замену готовят, намного забавнее, хотя и стар уже изрядно.
Но растут потихоньку. :lol:
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Рабочий класс
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой еще солидарности говорит буржуй?, если бы был социализм можно было бы поддержать а так нет рыночное время вообщем не выгодно. Настоящие спортсмены и без сборной поедут Олимпиада это их сущность медали дают не сборной а олимпийцам. Так что не надо политику на спортсменов переводить пусть едут хоть под олимпийским флагом! Ведь мы смотрим и восхищаемся всеми спортсменами мира в незавимимости от их национальности.

Все просто
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
но просить отказаться от выступления, глупость и популизм, конечно.

Может быть и популизм, но есть одно но. Решение МОК по РФ - это напоминание и подчеркивание того, что спорт погряз в грязной политике. И это посыл для всех стран(конечно кроме США), если будете плохо себя вести - будите наказаны. Где гарантия, что следующим "хулиганом" не будет Казахстан или Беларусь.

Все просто
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что мешало не принимать эту наркоту?
То что "все" делают Это, оставим за бортом.
Все начнут убивать ради олимпиады и остальным что ли надо будет?
Так что же мешало не принимать запрещенные вещества законом?

Любое участие в таких соревнованиях, это обычный выпендреж и выбрасывание денег на ветер. Человек так устроен, что все бегают, плавают и подымают тяжести. С одинаковыми результатами. Большинство, так называемых олимпийских спортсменов, даже обычную зарядку не способны сделать. Держатся только на наркоте. Вот возьмите, для примера, наш прославленный футбольный клуб Тобол. Областное начальство с базарных денег наркоту им не покупает. Так они и плетутся всегда на последнем месте.))))))) :-) :-( ;-) :lol:
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