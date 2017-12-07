Vital Re: Мечта - крыша над головой #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5068

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:06 Знаю двух братьев с такой же историей. Вас мног походу. Так они переругались на ровном месте. Там долго разказывать много букв надо строчить.

Короче по делу. Я смотрю ты уныл. Борись за жизнь , борись с ними за то что тебе должны. Поверь нам тоже прикормленым сиськами мамкинами тоже приходится выживать и боротся. Нам тоже не кто бесплатно хлеб не приносит. Удачи.