А вот никто на эту новость внимание не обращал, кстати?



https://informburo.kz/novosti/prezident-kazahstana-podpisal-zakon-o-transfertah-iz-nacfonda-.html



Цитата: В целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно:



в 2018 году – 2,6 трлн тенге;

в 2019 году – 2,3 трлн тенге;

в 2020 году и последующие годы – 2 трлн тенге.



В этом году, грубо, из бюджета в 9 трлн. трансферы из Нацфонда составили половину, или 4.5 трлн. тенге.



Как нетрудно догадаться, в следующем году нужно будет или производить секвестр бюджета, или взимать больше налогов, или пополнять бюджет иными способами (см. масштабнейшая приватизация).