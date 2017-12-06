Цитата: не допустить подобных неточностей и можно было устранить все на этапе ПСД

что-то он не уточняет какие неточности... а ответственность? а наказания для людей допустивших неточности, принявшие эти неточности??? ЭЭЭ, мы ещё помним, что есть ответственные люди подписавшие документы на высшем уровне организаций... если они не ведают что подписывают, так им там не место

Цитата: Кто будет исправлять недоделки акимат или подрядчик зависит от работ.

уже представил как акиматские работники выходят из здания акимата, садятся в заказной автобус, едут в этот район и делают "субботник" - перерабатывая трудовой день субботний день