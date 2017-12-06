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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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Миша
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нюанс в другом,Россия осталась без орг.кометета,спортсмены по приглашению поедут,а как же быть с тренерами,врачами сервис группой которая подготавливает инвенарь.

теперь все на свой средства и пожертвования спонсоров.

Мул
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Григория Родченкова, сбежавшего в США. Да ещё «поцарапанных» — кем, когда? — пробирок.

дело не в пробирках, дело в том что Г.Родченков раскрыл всю технологию РФ по накачке спортсменов допингом, сроки, рецепты и т.д. а это пострашнее поцарапанных пробирок, далее пойдут летние виды спорта и футбол, думаете футболистов не качали допингом, просто они оказались на столько слабыми, что и допинг не помог, поднимут пробы прошлых лет, он же сказал, что убьет весь Российски спорт, так что ждите сюрпризов в 2018 г. к чемпионату мира по футболу, а далее к летним олимпийским играм.

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Миша:
теперь все на свой средства

Нее, ты не Миша
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Миша
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Нее, ты не Миша

а ты дрон?

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эхма..:
Вообще то вначале было дельное предложении МОК, Россия как государство признает, что допинг был государственной программой в этом случае олимпийская сборная России допускается до олимпиады, но однако РФ отказалась от такого варианта, сами виноваты, надо было признать и самим аннулировать медали сборной РФ в сочи и дисквалифицировать спортсменов, тогда никакого шума не было бы, а так все, то же, но с позором.

Ни Вы, ни я, ни кто не узнает истины. Россию будут клевать со всех сторон, пока ВВП не встанет на колени. Наивные они!
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Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 07.12.17 - 00:17
Комментарий проходит проверку.

§ Dron
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 07.12.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мул:
ждите сюрпризов в 2018 г. к чемпионату мира по футболу, а далее к летним олимпийским играм.

ЧМ по футболу 2018 быть!, а это самое главное.
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Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 07.12.17 - 00:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 07.12.17 - 00:50
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 7725
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 00:55
Комментарий проходит проверку.
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§ пешеход
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.12.17 - 01:13
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9210
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неее!!! Недотягивают пока стажеры в "Шуты гороховые"
Этот Дынев-Милонов и Поклонская пескари ещё.
Старый то шут гороховый Жирик, которому замену готовят, намного забавнее, хотя и стар уже изрядно.
Но растут потихоньку. :lol:
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Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 07.12.17 - 03:16
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