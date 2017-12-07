Серый волк Re: Круг их узок, но влияние могущественно #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9210

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:25 Цитата: 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Профессиональный празник работников акимата приближается!



Парад Лендкрузеров и Лексусов поди будет за 23 000 000 на радость населению?

Не забудьте их поздравить!

И главное подарки!



И ещё

Канувших в борьбе чиновников обязательно вспомните!

Люди героической без лишних слов профессии!

Можно сказать проведя совещания, с одним копьём, на бастионы и окопы коррупции в атаку ходили и брали многочисленные трофеи у противника!