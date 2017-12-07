/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Круг их узок, но влияние могущественно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Круг их узок, но влияние могущественно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он установлен после того, как Ассамблея ООН в 2003 году приняла к подписанию Конвенцию против коррупции. На сегодняшний день к этому документу присоединились более 170 стран.
Читать статью

§ Серый волк
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9210
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Профессиональный празник работников акимата приближается! :lol:

Парад Лендкрузеров и Лексусов поди будет за 23 000 000 на радость населению? :lol:
Не забудьте их поздравить!
И главное подарки! :lol:

И ещё
Канувших в борьбе чиновников обязательно вспомните! ;-)
Люди героической без лишних слов профессии! :lol:
Можно сказать проведя совещания, с одним копьём, на бастионы и окопы коррупции в атаку ходили и брали многочисленные трофеи у противника! :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 35
Пользователей: 1
Всего: 36

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх