Цитата: На этой улице кто-то украл прибор - реле времени, которое отвечает за включение фонарей. Дня 2-3 освещения не было. Когда кто-то украл прибор, то выезжает аварийная бригада на оранжевой машине с мигалкой из ворот Электросети.

После чего освещение очень быстро загорается, банально автомат можно поставить. за несколько минут.

А вот когда у чиновников с прибором под названием "совесть" всё очень плохо, то это сразу становится на улицах заметно. Освещение не горит, дороги не чистятся, на реконструкциях улиц воруют подрядчики и во всех случаях на людей при любом раскладе кладут с прибором.



Лучшее средство для профилактики прибора "совесть чинушки" является установленный драйвер под названием "Волшебный пендаль"!

Самые качественные "волшебные пендали" делают в столице лично Президент и Премьер-министр. Очень хоршо программное обеспечение этих пендалей работает.

Быстрое! Чёткое! Очень-очень оперативное.





Значительно хуже написано программное обеспечение у областных обладателей Волшебных пендалей. Вроде как работает, но медленнее, иногда глючит и зависает. Иногда драйвер областных Волшебных пендалей сам требует волшебного пендаля сверху. Иногда кажется что ПО этого пендаля писали школьники.



Есть ещё альтернативные драйверы "Волшебных пендалей"

Прокуратуры, ну или суды.

Суды - очень медленные драйверы.

Есть ещё адмтехнадзор - но в РК уже никого живых нет, кто бы помнил что этот драйвер хоть раз заработал. - он как бы есть и его как бы нет!



Есть ещё драйвер Волшебных пендалей в виде СМИ. Самое интересное, что этот драйвер написан для принтера (печатного станка), но в грамотных руках иногда хорошо работает, если конечно этот драйвер насильно бюджетничкам не выписывают Тогда он лижет вместо адресации волшебных пендалей, что как бы говорит о неправильной работе устройства и необходимости переустановки драйвера.

