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§ NG.kz
Ходим в школу во тьме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать, почему отсутствует освещение на одной из главных улиц в п. Затобольск - ул. Калабаева. На данной улице находится Затобольская школа-гимназия, фонари стоят, но не работают.
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§ Серый волк
Re: Ходим в школу во тьме
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9210
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На этой улице кто-то украл прибор - реле времени, которое отвечает за включение фонарей. Дня 2-3 освещения не было.
Когда кто-то украл прибор, то выезжает аварийная бригада на оранжевой машине с мигалкой из ворот Электросети.
После чего освещение очень быстро загорается, банально автомат можно поставить. за несколько минут.
А вот когда у чиновников с прибором под названием "совесть" всё очень плохо, то это сразу становится на улицах заметно. Освещение не горит, дороги не чистятся, на реконструкциях улиц воруют подрядчики и во всех случаях на людей при любом раскладе кладут с прибором.
:lol:
Лучшее средство для профилактики прибора "совесть чинушки" является установленный драйвер под названием "Волшебный пендаль"!
Самые качественные "волшебные пендали" делают в столице лично Президент и Премьер-министр. Очень хоршо программное обеспечение этих пендалей работает.
Быстрое! Чёткое! Очень-очень оперативное.
:-)

Значительно хуже написано программное обеспечение у областных обладателей Волшебных пендалей. Вроде как работает, но медленнее, иногда глючит и зависает. Иногда драйвер областных Волшебных пендалей сам требует волшебного пендаля сверху. Иногда кажется что ПО этого пендаля писали школьники. ;-)

Есть ещё альтернативные драйверы "Волшебных пендалей"
Прокуратуры, ну или суды.
Суды - очень медленные драйверы.
Есть ещё адмтехнадзор - но в РК уже никого живых нет, кто бы помнил что этот драйвер хоть раз заработал. - он как бы есть и его как бы нет!

Есть ещё драйвер Волшебных пендалей в виде СМИ. Самое интересное, что этот драйвер написан для принтера (печатного станка), но в грамотных руках иногда хорошо работает, если конечно этот драйвер насильно бюджетничкам не выписывают ;-) Тогда он лижет вместо адресации волшебных пендалей, что как бы говорит о неправильной работе устройства и необходимости переустановки драйвера.
;-)
Профайл

Гость
Ходим в школу во тьме




Отправлено: 07.12.17 - 03:19
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