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§ NG.kz
Пять не превратятся в тринадцать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце октября в социальных сетях появились ролики из этого района. В них - заляпанные белой грязью легковушки, машины в клубах асбестовой пыли, идущие по дороге рядом с большегрузами, перевозящими руду.
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§ Серый волк
Re: Пять не превратятся в тринадцать?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9210
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сейчас опубликовали сведения об экологическом преступлении!

Отходы асбеста являются опасными отходами и принадлежат к 4 и 3 группам опасных отходов, подлежащих захоронению с соблюдением правил обращения с такими отходами.

Ситуация когда дорога, посыпана асбестом, и концентрация пыли настолько высока, что машины трудно отмыть - содержит признаки экологического преступления и нанесения вреда здоровью жителей.

Асбест - КАНЦЕРОГЕН!

Он способен вызывать заболевания у людей предрасположенных к онкологии - это доказано давно.
Добыча некоторых видов асбеста запрещена и прекращена в РФ.
Кроме хризотил-асбеста, который содержит волокна менее подверженные пылению.
В случае как раз появления на дороге без покрытия в качестве подсыпки верхнего слоя асбест будет перемолот в пыль!

Что теперь делать с дорогой, разнесенным асбестом по неселённым пунктам и с грунтовыми водами нужно спрашивать у экологов и людей работающих с экологическими преступлениями.

К слову. Вся продукция из асбеста находится в связанном состоянии. Например в шифере с плотной связке с цементом. В асботрубах в связке с высокого качества цементами и эти трубы не могут применяться для целей питьевых водопроводов. Только стоки, кабель и технические водопроводы.

В соседнем государстве обращение с отходами нормируется.
Федеральным законом: "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ, санитарных правил "Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами. СанПиН 2.2.3.757-99", Конвенции МОТ по асбесту, 1986 (N 162), и Рекомендации, 1986 (N 172).

Кроме того нормируются Комиссией по госсанэпиднормированию при Минздраве России (протокол N 15 от 21.11.02). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 января 2003 г.
Введены в действие с 1 апреля 2003 г.

Несколько строк в цитирование:

Цитата:
2.1. Асбест - собирательное название волокнистых минералов класса силикатов двух видов: хризотил-асбест и амфибол-асбест (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит и др.). Добыча и переработка амфиболовых асбестов прекращена в России с 90-х годов. Используется только хризотил-асбест.


Документами нормируются и безопасные приёмы работы и требования к работе с отходами, требования к размещению, хранению, вплоть до изоляции от грунтовых вод!

Документация по асбестовым отходам

[Исправлено: Серый волк, 06.12.2017 - 22:34]
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