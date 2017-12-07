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§ NG.kz
Бег с последствиями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший руководитель территориального отдела по исполнению приговоров судов и обращенного имущества в доход государства департамента юстиции Костанайской области Ермек Бексултанов так боялся уголовной ответственности, что дважды бежал от органов преследования. Вторая попытка оказалась особенно неудачной - сейчас он прикован к инвалидной коляске.
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* Серый волк
Re: Бег с последствиями
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9207
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильм приключения Итальянцев в России все смотрели?
;-) ;-)




ТССССС!
По секрету скажу, бывший аким города, которого на 13 посадили, за то что не поделился, закопал свои сокровища под памятником. Львов по традиции не было в наличии. Только никому не говорите, что под лошадью.
Тссссс
;-)
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