Серый волк Re: Бег с последствиями #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9207

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:42 Фильм приключения Итальянцев в России все смотрели?











ТССССС!

По секрету скажу, бывший аким города, которого на 13 посадили, за то что не поделился, закопал свои сокровища под памятником. Львов по традиции не было в наличии. Только никому не говорите, что под лошадью.

Тссссс

