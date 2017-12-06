Цитата: Эхма..:

Вообще то вначале было дельное предложении МОК, Россия как государство признает, что допинг был государственной программой в этом случае олимпийская сборная России допускается до олимпиады, но однако РФ отказалась от такого варианта, сами виноваты, надо было признать и самим аннулировать медали сборной РФ в сочи и дисквалифицировать спортсменов, тогда никакого шума не было бы, а так все, то же, но с позором.

Ни Вы, ни я, ни кто не узнает истины. Россию будут клевать со всех сторон, пока ВВП не встанет на колени. Наивные они!