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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс для молодоженов. Расскажи о своей любви всем. Пара № 13 - Ирина и Николай. Пара № 14 - Айгуль и Андрей.
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3433
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потом целый год молодые люди копили средства, чтобы сыграть красивую свадьбу.

Вот не понять мне эти траты средств.

Невеста Ирина очень мила и красива!
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§ Ваш земляк
Недавно им кричали «Горько!»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1438
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 07.12.17 - 00:47
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