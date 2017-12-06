NG.kz Недоделки домов в микрорайоне Аэропорт будут устранены - руководитель управления строительства



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:52 - Мы сейчас в частном порядке разбираемся с жалобами, - сказал Бейсимбаев. - Как заказчик, управление строительства начало активную работу с подрядными организациями, чтобы в будущем не допустить подобных неточностей и можно было устранить все на этапе ПСД.

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