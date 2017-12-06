Цитата: 112:

Нужен ли этот памятник вообще, - нет..

Но как наша память о советском прошлом, пусть стоит..

Лет через 15 думаю можно будет его снести..

Согласен. Долой советское прошлое. А через 15 лет, (после сноса) как раз вспомнят о очередном батыре. Вот и будет место, куда его посадить на коника.