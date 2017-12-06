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≡ С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января единовременно получить всю сумму по достижении пенсионного возраста смогут только те вкладчики, чьи накопления не превышают 12 минимальных пенсий. Всем остальным будут начислять пенсию ежемесячно.
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Возмущению нет предела!
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то нормы Концепции выдумали в 2015 г и их утверждение! Кого не спроси ни кто про это не слышал и разговора такого не было, уж люди бы точно запомнили что в 2018 году их обдеру в очередной раз (лишат возможности распоряжаться своими собственными деньгами), ни чего подобного не было. У нас что весь народ недееспособный, все за нас решают!? Задним числом выдумали, как бы еще надуть этих %%%% свой народ и выдают как свершившийся факт.

[Исправлено: DrDjekel, 06.12.2017 - 16:38]

будущая пенсионерка
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вышедшим на пенсию нужно отдавать сразу все накопления,пенсионеры могут положить на депозит и получать немного прибыли, да и мало ли на что будут потрачены сбережения , что мы можем себе лишнего позволить работая, да особо то не много, а так хоть на оздоровление или путешествие как в Европе но наверное это не про нас, чиновники на свое усмотрение все решают, остается наедятся что на смену им скоро придут действительно профессионалы

Читатель 1
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А накопления-то не в долларах))...возникает вопрос: какой курс будет через 5-7 лет?

Наталья
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже всё придумали для поднятия уровня жизни в Казахстане? Какие ещё блага посыпятся на наши головы?

Маркс
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Всем остальным будут начислять пенсию ежемесячно.

Если выдают только за месяц, то со всей оставшейся в пенсионном фонде суммы должен начисляться процент, как на депозите. Ведь если бы эти деньги выдали полностью, то пенсионер смог бы получать дополнительный доход. А так проценты будет получать пенсионный фонд, пролоббировавший этот закон.

Анна
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оччень интересно! Это мои деньги! Мои!!!! Я их заработала! Работаю на заводе крановщицей, мне 57 лет. Мне очень сложно подниматься и спускаться с крана. Кто меня булет держать? Кому нужна старая бабка на работе? Кому нужен специалист, который ни на что не способен? Кому нужен слепой крановщик? Сколько еще нас будут обдирать? Сколько еще мы будем молчать?!

Читатель 1
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если всё не отдают, то пусть % (как в банке от депозита) начисляют на оставшиеся - это хоть что-то от справедливости))) (а с инвестиционного дохода я "валяюсь от смеха")

ЮКА
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально, в 90-х г. когда заполняли анкеты на пенсионные отчисления вносили данные наследников(жена, дети), теперь выходит эти данные не действительны? Получается наобещали лишь бы заманить, а теперь ворочу, как хочу.

Мумия
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 17:24
Комментарий удален модератором.

гость
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЕВОЗМОЖНО рассчитать ежемесячный платёж, не зная точной даты смерти, вот в чем истина.

Адил
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это самый настоящий беспредел к самым незащищённым слоям населения. Госпожа Наурзбаева и Козбакова запросто решают за нас, как распоряжаться нашими же деньгами, принимая нас за недееспособных! Мол, мы не знаем как тратить наши деньги, сразу потратим и придём к ним просить денежки! Смешно за них и обидно за нас!!! А приняли этот закон наши родные карманные депутаты!

Жуков
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 19:57
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


вот и комментарий подъехал
Профайл

Народ
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 23:47
Комментарий удален модератором.

Народ
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 06.12.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни одного матершиного слова не написал, только правду. Взяли удалили.
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