Возмущению нет предела! Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу #15







Отправлено: - 16:25 Какие то нормы Концепции выдумали в 2015 г и их утверждение! Кого не спроси ни кто про это не слышал и разговора такого не было, уж люди бы точно запомнили что в 2018 году их обдеру в очередной раз (лишат возможности распоряжаться своими собственными деньгами), ни чего подобного не было. У нас что весь народ недееспособный, все за нас решают!? Задним числом выдумали, как бы еще надуть этих %%%% свой народ и выдают как свершившийся факт.



[Исправлено: DrDjekel, 06.12.2017 - 16:38]