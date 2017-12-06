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§ NG.kz
Международный аэропорт Костаная выставили на торги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Международный аэропорт Костаная выставили на торги в рамках второй волны приватизации. Тендер по передаче воздушной гавани в доверительное управление с правом выкупа 100% доли намечен на 20 декабря 2017 года.
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Народный контроль
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. аэропорт будет у частника? а штат? бригады обслуживающие ВПП, пожарные, заправщики?
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Обгон Белазов
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 16:03
Комментарий удален модератором.

Артём Мединский,всем шалом
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится в стране.. Конечно,зачем дорогие реконструкции от которых зависит безопасность пассажиров? У нас есть по важнее объекты,ну эти,для имиджа :lol: А дороги и взлетные полосы эт не имидж. И так сойдёт.

гость
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранный лайнер (территория иногосударства) и сразу к частнику??? А где же будет таможенная зона?

???????????
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 17:17
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2428
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такими темпами скоро и частная таможня и все другое тоже будет у частника , хотя вся страна уже в кармане у одного частника
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§ dvb
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 06.12.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Иностранный лайнер (территория иногосударства) и сразу к частнику??? А где же будет таможенная зона?



То же Домодедово управляется частником и вроде как совсем неплохо себя чувствует.
Другое дело какому частнику будет нужен местный порт, где 2 рейса в день, и что там можно на них заработать
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* 112
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
112


(Пользователи)
Сообщений: 7724
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то у нас появится свое Дютифри..
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§ peshexod
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 06.12.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально никто не чесался, оценочную стоимость требовалось ниже удержать.
А какая мотивация по приватизации?
Государство не в силах Аэропорт содержать?

Автовокзал уже приватизировали ...
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Гридяй
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Специально никто не чесался, оценочную стоимость требовалось ниже удержать.
А какая мотивация по приватизации?
Государство не в силах Аэропорт содержать?

Автовокзал уже приватизировали ...

Цитата:
peshexod:
Специально никто не чесался, оценочную стоимость требовалось ниже удержать.
А какая мотивация по приватизации?
Государство не в силах Аэропорт содержать?

Автовокзал уже приватизировали ...

так и должно быть, когда автовокзал был государственным, начиная с советских времен всегда был убыточен для горисполкома потом для акимата города как и общественный транспорт сейчас продали частникам и не одной копейки не вложили только налоги с них собирают, еще и требуют от них что то, так будет и с аэропортом Цитата:
гость:
Иностранный лайнер (территория иногосударства) и сразу к частнику??? А где же будет таможенная зона?

таможенная зона будет установлена в частном аэропорте, в том месте где укажет государственый орган, как во всем мире во всех частных аэропортах, назовите государства где государственный аэропорт? в америке даже космодром частный да и вся космическая отрасль.

§ peshexod
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 06.12.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гридяй:
так и должно быть, когда автовокзал был государственным, начиная с советских времен всегда был убыточен

По мне убыточный, но выполняющий свою функцию и безопасный.
В конечном итоге я за свои налоги этим же и пользуюсь.

Продать земли под взлеткой например под строительство, в аэровокзале устройте рынок и прибыльность обеспечена :lol:

Так лучше? Опять стратегический объект в частные руки.
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Гридяй
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
По мне убыточный, но выполняющий свою функцию и безопасный.
В конечном итоге я за свои налоги этим же и пользуюсь.

Продать земли под взлеткой например под строительство, в аэровокзале устройте рынок и прибыльность обеспечена

Так лучше? Опять стратегический объект в частные руки.

Так он и будет выполнять свой функции под надзором государства, на счет безопасности не беспокойся там надзор будет увеличен в разы, это когда он был государственным был неприкасаемым, а теперь как стал частным его будут проверять с особым рвением, на счет продажи земли не беспокойся продать ничего не сможет, да и не захочет просто будет извлекать из нее прибыль, да еще постарается расширится если дела пойдут нормально.
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