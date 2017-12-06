Цитата: peshexod:

Специально никто не чесался, оценочную стоимость требовалось ниже удержать.

А какая мотивация по приватизации?

Государство не в силах Аэропорт содержать?



Автовокзал уже приватизировали ...

Цитата: peshexod:

Специально никто не чесался, оценочную стоимость требовалось ниже удержать.

А какая мотивация по приватизации?

Государство не в силах Аэропорт содержать?



Автовокзал уже приватизировали ...

так и должно быть, когда автовокзал был государственным, начиная с советских времен всегда был убыточен для горисполкома потом для акимата города как и общественный транспорт сейчас продали частникам и не одной копейки не вложили только налоги с них собирают, еще и требуют от них что то, так будет и с аэропортом Цитата: гость:

Иностранный лайнер (территория иногосударства) и сразу к частнику??? А где же будет таможенная зона?

таможенная зона будет установлена в частном аэропорте, в том месте где укажет государственый орган, как во всем мире во всех частных аэропортах, назовите государства где государственный аэропорт? в америке даже космодром частный да и вся космическая отрасль.