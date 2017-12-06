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§ NG.kz
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» читатели прислали фотографии разрисованного, покрытого золотистой краской и местами зазеленевшего памятника «Покорителям целины». Кроме этого, на постаменте появилась дыра, заполненная мусором.
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1504
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
всем детям и внукам первоцелиникам выделить денежное вознаграждение каждому по 100 000 баксов. И проводить домой на вокзал.

Мне нравится ход Ваших мыслей :lol: :lol: . Есть два вопроса: хватит ли у нас с Вами денег? И что мы с Вами здесь будем делать, когда все на вокзал уйдут??? :lol: :lol:

* 112
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7724
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухтар:
стране 95% всей инфраструктуры от советского прошлого.

Ну и?
Где былое величие и почему так все быстро разорилось на нашем веку?
Где сама целина и почему целинники, потеряли всю свою целину?
Значит экономически невыгодное сие действие показало свою неграмотность..
Ну а камень этот, пусть стоит в принципе, пока не мешает..
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41
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пока не мешает..

Ну спасибо)

* 112
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7724
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы кому то и нужен был, то сделали бы пожертвования, наняли там красильщиков или кто там реставрирует, реставратором, поставили бы камеры наблюдения, облагородили там все..
Но ведь это никому даром даже не нужно, какие деньги еще вкладывать..
Придется ждать только аварийной ситуации и потом сносить..
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хаха
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 20:29
Комментарий удален модератором.

ага
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нынешним хозяевам жизни ничего не нужно. Никого и ни что не ценят.Скоро и эту память развалят. Манкурты ...

Товарищ Ын
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно новой истории партии и правительства - целина признана политически вредной. )

* Dron
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.12.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Памятник нужно снести. А всем детям и внукам первоцелиникам выделить денежное вознаграждение каждому по 100 000 баксов. И проводить домой на вокзал.

Эхх Виталя.., твои бы слова, да богу в уши. А мне бы вот хватило и 50 000, и квартиру наверное даже не стал бы продавать. И с кейсом бакинских на вокзал. :-)
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* Dron
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нужен ли этот памятник вообще, - нет..
Но как наша память о советском прошлом, пусть стоит..
Лет через 15 думаю можно будет его снести..

Согласен. Долой советское прошлое. А через 15 лет, (после сноса) как раз вспомнят о очередном батыре. Вот и будет место, куда его посадить на коника.
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* 112
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7724
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 23:51
Комментарий проходит проверку.
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