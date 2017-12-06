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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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осведомленный
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:29
Комментарий удален модератором.

Куприян
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сказка номер 2:
Зачем ему другую планету искать если к мальчику в следующем году полмира приедет смотреть и играть в футбол. Репутация у мальчика давно хорошая. Просто некоторые тужатся её испортить, но никак не получается. Большой мальчик и сильный попался. Непобедимый

кстати, о футболе, ФИФА отобрала повторно пробы у футболистов РФ, там что то с прежними не в порядке, как сказал один политик на передаче пусть говорят, что запад собирается строит опять какие то козни, против РФ может так произойти, что чемпионат мира по футболу может пройти без участия Российских спортсменов, вот это будет, скандал и позор.

всем привет
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:46
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Куприян:

Да для России это будет избавлением от позора, ты видел выступления их футбольной сборной?)))Рассеяне этих ходоков традиционно после чемпионатов парафинят. Исключение 2004 год разве что)))
Так что не пугай козла капустой)
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Я
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С футболом всё окей сегодня главарь Фифа сказал. ЧМ будет. Так что покупайте быстрее билеты. Их раскупают как горячие пирожки.

генштаб России
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 22:38
Комментарий удален модератором.

око
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 22:57
Комментарий удален модератором.

1
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Россию от участия на Олимпийских играх, назвав его абсолютно срежиссированным и политически мотивированным. Слова главы государства передает ТАСС.

«Ну, все это выглядит как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение. Мы это видим, для меня здесь нет никаких сомнений. Вопрос: как поступит олимпийское собрание, какое примет решение.

§ yudjin
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4932
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
законтрил:
ты же раньше от женского лица писала?

дык сонька вчкбаева еще не определилась, то ли она санька, то ли сонька...
и с родиной и флагом у неё проблемы.

Бойкот объявлять не стоит как российским спортсменам, так и нашим, но морально поддержать надо. Флаг сборной запретили спортсменам, но болельщикам ведь не запретят, поэтому с удвоенной силой надо им на трибунах махать... И на открытии дружественным сборным аки белорусы пронести в знак солидарности. Но, думаю, наши зассут и чиновники местные не позволят- многовекторная политика и нашим, и вашим, однако...
И сколько бы не клялись и бумажки подписями скрепляли, народная мудрость стара как мир: друг познается в беде. И чем страшнее беда, тем сильнее пройдёт сортировка.
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111
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты ожидают несколько вариантов развития событий с МОК. Российским спортсменам могут запретить выступать под отечественным флагом; отстранить делегацию РФ от участия в церемонии открытия Игр; запретить исполнение гимна страны.

В последние два месяц Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) возобновило атаку на наших спортсменов — теперь уже «зимников». Обвинения в употреблении запрещенных стимуляторов сыпятся на голову знаменитых мастеров одно за другим. Одних лишают сочинской медали, отстраняя от стартов на определенный срок, другим пожизненно запрещают участвовать в состязаниях. И все это бездоказательно, на основе неких «дневников» бывшего главы российского антидопингового центра (в 2006—2015 гг.) Григория Родченкова, сбежавшего в США. Да ещё «поцарапанных» — кем, когда? — пробирок. Даже люди, от спорта далекие, понимают: бред! И уж если кого отстранять от работы со спортсменами, причем, навсегда, то этого самого Родченкова — он ведь не скрывает, что САМ давал нашим спортсменам некие «питательные коктейли», содержащие стимуляторы.

Ранее в Олимпийском комитете РФ заявили, что не согласятся на выступление наших спортсменов под нейтральным флагом, если МОК примет такое решение. Многие кандидаты в олимпийскую сборную-2018 подписались под этим заявлением. А государственные телеканалы объявили об отказе трансляции с олимпийских арен Пхёнчхана в случае, если наших атлетов не допустят к Играм

Марат
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
поэтому с удвоенной силой надо им на трибунах махать... И на открытии дружественным сборным аки белорусы пронести в знак солидарности. Но, думаю, наши зассут и чиновники местные не позволят- многовекторная политика и нашим, и вашим, однако...

почему же так плохо о наших, наши будут махать Россиянам, Казахстанским флагом и даже болеть будут за них.

Куприян
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:22
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже сказали что доказательств что государство виновато нету! Есть только косвенные доказательства. Поэтому сборную РФ отстранили до закрытия олимпиады. То бишь флаг и все дела будут. Вобщем как многие и писали. Дело заказное...

Эхма..
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Уже сказали что доказательств что государство виновато нету! Есть только косвенные доказательства. Поэтому сборную РФ отстранили до закрытия олимпиады. То бишь флаг и все дела будут. Вобщем как многие и писали. Дело заказное...

Вообще то вначале было дельное предложении МОК, Россия как государство признает, что допинг был государственной программой в этом случае олимпийская сборная России допускается до олимпиады, но однако РФ отказалась от такого варианта, сами виноваты, надо было признать и самим аннулировать медали сборной РФ в сочи и дисквалифицировать спортсменов, тогда никакого шума не было бы, а так все, то же, но с позором.

§ kbkz1980
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3432
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
Вопрос: как поступит олимпийское собрание, какое примет решение.

В любом варианте принятого решения пойму спортсменов.
Тут либо ты патриот и не встанешь под безликий флаг,
Либо ты спортсмен,которму главное показать свой результат.
Жаль,что сильнейших отстронили.
Молодцы,что подали на рассмотрение в арбитражный суд,а это сильнейший состав,которых отстранили от олимпиады.
Нюанс в другом,Россия осталась без орг.кометета,спортсмены по приглашению поедут,а как же быть с тренерами,врачами сервис группой которая подготавливает инвенарь.
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