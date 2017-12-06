111 Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от... #39







Отправлено: - 23:17 Эксперты ожидают несколько вариантов развития событий с МОК. Российским спортсменам могут запретить выступать под отечественным флагом; отстранить делегацию РФ от участия в церемонии открытия Игр; запретить исполнение гимна страны.



В последние два месяц Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) возобновило атаку на наших спортсменов — теперь уже «зимников». Обвинения в употреблении запрещенных стимуляторов сыпятся на голову знаменитых мастеров одно за другим. Одних лишают сочинской медали, отстраняя от стартов на определенный срок, другим пожизненно запрещают участвовать в состязаниях. И все это бездоказательно, на основе неких «дневников» бывшего главы российского антидопингового центра (в 2006—2015 гг.) Григория Родченкова, сбежавшего в США. Да ещё «поцарапанных» — кем, когда? — пробирок. Даже люди, от спорта далекие, понимают: бред! И уж если кого отстранять от работы со спортсменами, причем, навсегда, то этого самого Родченкова — он ведь не скрывает, что САМ давал нашим спортсменам некие «питательные коктейли», содержащие стимуляторы.



Ранее в Олимпийском комитете РФ заявили, что не согласятся на выступление наших спортсменов под нейтральным флагом, если МОК примет такое решение. Многие кандидаты в олимпийскую сборную-2018 подписались под этим заявлением. А государственные телеканалы объявили об отказе трансляции с олимпийских арен Пхёнчхана в случае, если наших атлетов не допустят к Играм