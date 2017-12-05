001 Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае... #18







Отправлено: - 10:20 Люди, что нибудь в регионе открывается - не нравится, ничего не делается - тоже не нравится. Вы определитесь. Компания Век заходит на казахстанский рынок со своим оборудованием и своими оборотными средствами. Наши же, дают им участок со всеми коммуникациями, а в итоге получают - налоги в бюджет и новые рабочие места. Может быть мелкими шагами, но все же что то делается в регионе. Не будьте пессимистами.