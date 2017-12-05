/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ней идет строительство универсально-сборочного цеха для завода по производству лифтов. А в конференц-зале готового административно-бытового комплекса аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел заседание совета по привлечению инвесторов.
Читать новость

§ Vital
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстой эти индустриальные зоны . Приду завтра туда на работу. Че они предложат? 60-70 тыщ зарплату. Как я Лилю смогу одеть и всякие ништяки косметические покупать? 😔
Профайл

ваще
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 06.12.17 - 09:26
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.12.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Васьвась:
Скоро во всех домах Костаная Ебурские лифты из КЗ хуже не придумаешь.

ну учитывая что у нас лифты еще с советских времен, не думаю что будет заметна разница между старым убитым лифтом и новым из КЗ.
Профайл

001
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 06.12.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, что нибудь в регионе открывается - не нравится, ничего не делается - тоже не нравится. Вы определитесь. Компания Век заходит на казахстанский рынок со своим оборудованием и своими оборотными средствами. Наши же, дают им участок со всеми коммуникациями, а в итоге получают - налоги в бюджет и новые рабочие места. Может быть мелкими шагами, но все же что то делается в регионе. Не будьте пессимистами.

Товарищ Ын
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 06.12.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:
Может быть мелкими шагами, но все же что то делается в регионе. Не будьте пессимистами.


Согласен!
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: 112, DrDjekel, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 4
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх