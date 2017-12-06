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§ NG.kz
Авария на Амангельды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30669
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписчик "Нашей газеты" прислал нам сегодня в Инстаграм фото и видео аварии, произошедшей на перекрестке улиц Амангельды и Баймагамбетова.
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§ smitel111
Re: Авария на Амангельды
smitel111


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 22.02.13
Отправлено: 06.12.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель внедорожника при повороте на лево не пропустил Ваз 2114, в результате от столкновения джип перевернулся на бок. От водителя джипа исходил запах алкоголя, вел себя грубо, не предъявлял документы сотрудникам полиции
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§ Медный
Re: Авария на Амангельды
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.12.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четырка, которая смогла :lol:
Надеюсь все живы и здоровы

[Исправлено: Медный, 06.12.2017 - 14:44]
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§ самый умный
Re: Авария на Амангельды
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 06.12.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
smitel111:
Водитель внедорожника

Это кроссовер Ниссан Террано 3 на базе Рено, считай тот же Дастер.

[Исправлено: самый умный, 06.12.2017 - 15:13]
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* Dron
Re: Авария на Амангельды
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
smitel111:
Водитель внедорожника при повороте на лево не пропустил

Да какой же это внедорожник? Так, паркетник.
Цитата:
smitel111:
джип перевернулся на бок. От водителя джипа

Вроде в дтп поучавствовали два а/м - это ниссан и таз. От куда джип взяли?
Да ниссан виноват, но куда же так мчался гопник на чепырке, что перевернул авто.
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