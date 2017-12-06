Dron Re: Авария на Амангельды #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 235

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:38 Цитата: smitel111:

Водитель внедорожника при повороте на лево не пропустил

Да какой же это внедорожник? Так, паркетник.

Цитата: smitel111:

джип перевернулся на бок. От водителя джипа

Вроде в дтп поучавствовали два а/м - это ниссан и таз. От куда джип взяли?

Да ниссан виноват, но куда же так мчался гопник на чепырке, что перевернул авто.