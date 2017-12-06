Цитата: №2 attempt:

Спалились не на допинге как таковом, а на том, что была организована подмена допинговых проб. Это и было установлено.

А как они установили? Со слов убежавшего в США или как. В 2014 году проверяли всё нормалёк было а через 4 года уже не нормалёк. Не кажется странным?